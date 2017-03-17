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    ФК Лестер - видеообзоры

    Город Лестер
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.lcfc.com/
    Стадион Кинг Пауэр
    Тренер Брендан Роджерс
    17 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» - «Севилья» - 2:0
    4 марта, 2017
    1
    АПЛ. 27-й тур. «Лестер» - «Халл» - 3:1
    28 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 26-й тур. «Лестер» - «Ливерпуль» - 3:1
    13 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 25-й тур. «Суонси» - «Лестер» - 2:0
    9 февраля, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «Лестер» - «Дерби Каунти» - 3:1
    23 января, 2017
    1
    АПЛ. 22-й тур. «Саутгемптон» - «Лестер» - 3:0
    14 января, 2017
    1
    АПЛ. 21-й тур. «Лестер» - «Челси» - 0:3
    14 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 16-й тур. «Борнмут» - «Лестер» - 1:0
    10 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 15-й тур. «Лестер» - «Манчестер Сити» - 4:2
    8 декабря, 2016
    1
    ЛЧ. 6-й тур. «Порту» - «Лестер» - 5:0
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Копенгаген» - «Лестер» - 0:0
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