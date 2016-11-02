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    ФК Легия - видеообзоры

    Город Варшава
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт http://www.legia.com
    Стадион Войска Польского
    Тренер Марек Голембевски
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Легия» - «Реал» - 3:3
    19 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «Реал» - «Легия» - 5:1
    23 августа, 2016
    5
    ЛЧ. Плей-офф. «Легия» - «Дандолк» - 1:1
    11 декабря, 2015
    10
    ЛЕ. 6-й тур. «Наполи» - «Легия» - 5:2
    2 октября, 2015
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    ЛЕ. 2-й тур. «Легия» - «Наполи» - 0:2
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