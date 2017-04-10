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    ФК Лацио - видеообзоры

    Город Рим
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sslazio.it
    Стадион Олимпико
    Тренер Маурицио Сарри
    10 апреля, 2017
    1
    Серия А. 31-й тур. «Лацио» - «Наполи» - 0:3
    1 февраля, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» - «Лацио» - 1:2
    23 января, 2017
    1
    Серия А. 21-й тур. «Ювентус» - «Лацио» - 2:0
    19 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Лацио» - «Дженоа» - 4:2
    16 января, 2017
    1
    Серия А. 20-й тур. «Лацио» - «Аталанта» - 2:1
    22 декабря, 2016
    1
    Серия А. 18-й тур. «Интер» - «Лацио» - 3:0
    4 декабря, 2016
    1
    Серия А. 15-й тур. «Лацио» - «Рома» - 0:2
    25 сентября, 2016
    2
    Серия А. 6-й тур. «Лацио» - «Эмполи» - 2:0
    21 сентября, 2016
    3
    Серия А. 5-й тур. «Милан» - «Лацио» - 2:0
    17 сентября, 2016
    3
    Серия А. 4-й тур. «Лацио» - «Пескара» - 3:0
    28 августа, 2016
    5
    Серия А. 2-й тур. «Лацио» - «Ювентус» - 0:1
    16 мая, 2016
    6
    Серия А. 38-й тур. «Лацио» - «Фиорентина» - 2:4
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