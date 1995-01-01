Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|19
|Чуравцев Алексей
|Защ
|38
|16
|2
|0
|2
|0
|-
|22
|Смирнов Артем
|Защ
|31
|16
|0
|0
|1
|2
|-
|37
|Монов Александр
|Защ
|41
|15
|2
|0
|2
|0
|-
|2
|Хуторсков Даниил
|Защ
|24
|10
|0
|0
|3
|0
|-
|5
|Кирдяпкин Сергей
|Защ
|27
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|13
|Павлов Валерий
|Пол
|37
|15
|0
|0
|2
|1
|-
|17
|Аксьоненко Артем
|Пол
|27
|15
|0
|0
|1
|0
|-
|24
|Хартияди Панайот
|Пол
|29
|10
|0
|0
|1
|0
|-
|9
|Токарев Максим
|Пол
|41
|6
|0
|0
|0
|0
|-
|41
|Танырвердиев Аяз
|Пол
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|23
|Ларионов Владимир
|Пол
|37
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|23
|Кратнов Владислав
|Нап
|24
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|31
|Ефремов Артем
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Казаков Родион
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|69
|Фурцев Леонид
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Пащенко Алексей
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Маскаев Дмитрий
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Баев Виктор
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Мережко Максим
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Корольков Семен
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 1