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    Лада-Тольятти - состав

    Город Тольятти
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт www.фклада.рф
    Стадион Торпедо
    Тренер Александр Бабанов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    19 Чуравцев Алексей Россия Защ 38 16 2 0 2 0 -
    22 Смирнов Артем Россия Защ 31 16 0 0 1 2 -
    37 Монов Александр Россия Защ 41 15 2 0 2 0 -
    2 Хуторсков Даниил Россия Защ 24 10 0 0 3 0 -
    5 Кирдяпкин Сергей Россия Защ 27 4 0 0 0 0 -
    13 Павлов Валерий Россия Пол 37 15 0 0 2 1 -
    17 Аксьоненко Артем Россия Пол 27 15 0 0 1 0 -
    24 Хартияди Панайот Россия Пол 29 10 0 0 1 0 -
    9 Токарев Максим Россия Пол 41 6 0 0 0 0 -
    41 Танырвердиев Аяз Россия Пол 25 3 0 0 0 0 -
    23 Ларионов Владимир Россия Пол 37 1 0 0 0 0 -
    23 Кратнов Владислав Россия Нап 24 10 0 0 0 0 -
    31 Ефремов Артем Россия Вра 24 - - - - - -
    11 Казаков Родион Россия Защ 25 - - - - - -
    69 Фурцев Леонид Россия Защ 23 - - - - - -
    26 Пащенко Алексей Россия Пол 28 - - - - - -
    12 Маскаев Дмитрий Россия Пол 35 - - - - - -
    88 Баев Виктор Россия Пол 26 - - - - - -
    7 Мережко Максим Россия Пол 30 - - - - - -
    23 Корольков Семен Россия Пол 25 - - - - - -
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 1
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