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    Сборная Косты-Рики - видеообзоры

    Сайт www.fedefutbol.com/
    Тренер Луис Суарес
    10 октября, 2016
    7
    Товарищеский матч. Россия — Коста-Рика — 3:4
    13 июня, 2016
    6
    Кубок Америки. 3-й тур. Колумбия - Коста-Рика - 2:3
    8 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. США - Коста-Рика - 4:0
    6 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. Коста-Рика - Парагвай - 0:0
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