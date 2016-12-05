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    ФК Крылья Советов - видеообзоры

    Город Самара
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.kc-camapa.ru
    Стадион Солидарность Арена
    Тренер Игорь Осинькин
    5 декабря, 2016
    5
    РФПЛ. 17-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов» - 1:1
    1 декабря, 2016
    7
    РФПЛ. 16-й тур. «Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0
    27 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 15-й тур. «Крылья Советов» - «Томь» - 3:0
    21 ноября, 2016
    4
    РФПЛ. 14-й тур. «Зенит» - «Крылья Советов» - 3:1
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Крылья Советов» - «Урал» - 2:2
    31 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 12-й тур. «Оренбург» - «Крылья Советов» - 1:0
    27 октября, 2016
    7
    Кубок России. 1/8 финала. «Крылья Советов» - «Локомотив» - 1:3
    21 октября, 2016
    5
    РФПЛ. 11-й тур. «Крылья Советов» - «Арсенал» - 1:1
    26 сентября, 2016
    3
    РФПЛ. 8-й тур. «Амкар» - «Крылья Советов» - 0:0
    22 сентября, 2016
    2
    Кубок России. 1/16 финала. «Шинник» - «Крылья Советов» - 0:2
    19 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 7-й тур. «Крылья Советов» - ЦСКА - 1:2
    9 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 6-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов» - 2:1
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