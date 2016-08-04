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    ФК Биркиркара - видеообзоры

    Город Биркиркара
    Дивизион Мальта-Премьер-лига
    4 августа, 2016
    9
    ЛЕ. 3-й раунд. «Краснодар» – «Биркиркара» – 3:1
    28 июля, 2016
    7
    ЛЕ. 3-й раунд. «Биркиркара» – «Краснодар» – 0:3
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