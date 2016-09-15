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    ФК Карабах - видеообзоры

    Город Агдам
    Дивизион Азербайджан-Премьер-лига
    Стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
    Тренер Гурбан Гурбанов
    15 сентября, 2016
    4
    ЛЕ. 1-й тур. «Карабах» - «Слован» - 2:2
    11 декабря, 2015
    3
    ЛЕ. 6-й тур. «Андерлехт» - «Карабах» - 2:1
    27 ноября, 2015
    3
    ЛЕ. 5-й тур. «Карабах» - «Тоттенхэм» - 0:1
    5 ноября, 2015
    6
    ЛЕ. 4-й тур. «Карабах» - «Монако» - 1:1
    2 октября, 2015
    4
    ЛЕ. 2-й тур. «Карабах» - «Андерлехт» - 1:0
    18 сентября, 2015
    6
    ЛЕ. 1-й тур. «Тоттенхэм» - «Карабах»
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