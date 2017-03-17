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    ФК Краснодар - видеообзоры

    Город Краснодар
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://www.fckrasnodar.ru
    Стадион ФК Краснодар
    Тренер Владимир Ивич
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» - «Сельта» - 0:2
    10 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Сельта» - «Краснодар» - 2:1
    23 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» - «Краснодар» - 1:1
    17 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» - «Фенербахче» - 1:0
    5 декабря, 2016
    5
    РФПЛ. 17-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов» - 1:1
    1 декабря, 2016
    6
    РФПЛ. 16-й тур. «Терек» - «Краснодар» - 2:1
    27 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 15-й тур. «Краснодар» - «Зенит» - 2:1
    24 ноября, 2016
    1
    ЛЕ. 5-й тур. «Краснодар» - «Зальцбург» - 1:1
    20 ноября, 2016
    3
    РФПЛ. 14-й тур. «Краснодар» - «Урал» - 3:0
    6 ноября, 2016
    7
    РФПЛ. 13-й тур. «Краснодар» – «Оренбург» – 3:3
    4 ноября, 2016
    1
    ЛЕ. 4-й тур. «Шальке-04» - «Краснодар» - 2:0
    27 октября, 2016
    7
    Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» - «Оренбург» - 3:2
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