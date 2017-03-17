Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Копенгаген - видеообзоры

    Город Копенгаген
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт http://fck.dk/
    Стадион Паркен
    Тренер Джесс Торуп
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Аякс» - «Копенгаген» - 2:0
    9 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» - «Аякс» - 2:1
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Копенгаген» - «Лестер» - 0:0
    19 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «Лестер» - «Копенгаген» - 1:0
    24 августа, 2016
    2
    ЛЧ. Плей-офф. «АПОЭЛ» - «Копенгаген» - 1:1
    17 августа, 2016
    1
    ЛЧ. Плей-офф. «Копенгаген» - АПОЭЛ - 1:0
    • Читайте нас: 
    11