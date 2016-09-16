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    ФК Коньяспор - видеообзоры

    Город Конья
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт www.konyaspor.org.tr
    Стадион Конья
    Тренер Ильхан Палут
    16 сентября, 2016
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    ЛЕ. 1-й тур. «Коньяспор» - «Шахтер» - 0:1
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