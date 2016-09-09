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    Сборная Колумбии - видеообзоры

    Тренер Рейнальдо Руэда
    9 сентября, 2016
    3
    Отбор ЧМ-2018. 8-й тур. Бразилия – Колумбия – 2:1
    18 июня, 2016
    3
    Кубок Америки. 1/4 финала. Перу - Колумбия - 0:0 (2:4, пен)
    13 июня, 2016
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    Кубок Америки. 3-й тур. Колумбия - Коста-Рика - 2:3
    8 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. Колумбия - Парагвай - 2:1
    4 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. США - Колумбия - 0:2
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