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    ФК Кельн - видеообзоры

    Город Кельн
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.fc-koeln.de/
    Стадион Рейн Энерги
    Тренер Штеффен Баумгарт
    4 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 23-й тур. «Кельн» - «Бавария» - 0:3
    27 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 22-й тур. «Лейпциг» - «Кельн» - 3:1
    22 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 16-й тур. «Кельн» - «Байер» - 1:1
    25 сентября, 2016
    2
    Бундеслига. 5-й тур. «Кельн» - «РБ Лейпциг» - 1:1
    16 сентября, 2016
    3
    Бундеслига. 3-й тур. «Кельн» - «Фрайбург» - 3:0
    30 апреля, 2016
    3
    Бундеслига. 32-й тур. «Аугсбург» - «Кельн» - 0:0
    17 апреля, 2016
    6
    Бундеслига. 30-й тур. «Майнц» - «Кельн» - 2:3
    10 апреля, 2016
    4
    Бундеслига. 29-й тур. «Кельн» - «Байер» - 0:2
    19 марта, 2016
    4
    Бундеслига. 27-й тур. «Кельн» - «Бавария» - 0:1
    7 февраля, 2016
    7
    Бундеслига. 20-й тур. «Гамбург» - «Кельн» - 1:1
    19 декабря, 2015
    3
    Бундеслига. 17-й тур. «Кельн» – «Боруссия» Д – 2:1
    28 ноября, 2015
    4
    Бундеслига. 14-й тур. «Дармштадт» - «Кельн» - 0:0
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