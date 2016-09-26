Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Кубань (ЛФЛ) - видеообзоры

    Город Краснодар
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт www.fckuban.ru
    Стадион Кубань
    26 сентября, 2016
    3
    ФНЛ. 14-й тур. «Тюмень» — «Кубань» — 2:0
    27 мая, 2016
    9
    РФПЛ. Переходные матчи. «Томь» - «Кубань» - 2:0
    24 мая, 2016
    6
    РФПЛ. Переходные матчи. «Кубань» - «Томь» - 1:0
    22 мая, 2016
    5
    РФПЛ. 30-й тур. «Урал» - «Кубань» - 2:0
    16 мая, 2016
    7
    РФПЛ. 29-й тур. «Кубань» - «Динамо» - 1:0
    11 мая, 2016
    14
    РФПЛ. 28-й тур. «Локомотив» - «Кубань» - 0:1
    7 мая, 2016
    8
    РФПЛ. 27-й тур. «Кубань» - «Мордовия» - 1:2
    28 апреля, 2016
    10
    РФПЛ. 26-й тур. «Зенит» - «Кубань» - 4:1
    24 апреля, 2016
    9
    РФПЛ. 25-й тур. «Анжи» - «Кубань» - 1:0
    17 апреля, 2016
    6
    РФПЛ. 24-й тур. «Кубань» - «Ростов» - 0:1
    10 апреля, 2016
    8
    РФПЛ. 23-й тур. «Спартак» - «Кубань» - 2:2
    2 апреля, 2016
    9
    РФПЛ. 22-й тур. «Кубань» - «Амкар» - 1:1
    • Читайте нас: 
    11