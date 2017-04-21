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    ФК Ювентус - видеообзоры

    Город Турин
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.juventus.com/en
    Стадион Альянц Стадиум
    Тренер Массимилиано Аллегри
    21 апреля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» - «Ювентус» - 0:0
    3 апреля, 2017
    1
    Серия А. 30-й тур. «Наполи» - «Ювентус» - 1:1
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Сампдория» - «Ювентус» - 0:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» - «Порту» - 1:0
    11 марта, 2017
    1
    Серия А. 28-й тур. «Ювентус» - «Милан» - 2:1
    1 марта, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» - «Наполи» - 3:1
    18 февраля, 2017
    1
    Серия А. 25-й тур. «Ювентус» - «Палермо» - 4:1
    9 февраля, 2017
    1
    Серия А. 18-й тур. «Кротоне» - «Ювентус» - 0:2
    6 февраля, 2017
    1
    Серия А. 23-й тур. «Ювентус» - «Интер» - 1:0
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Сассуоло» - «Ювентус» - 0:2
    25 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» - «Милан» - 2:1
    23 января, 2017
    1
    Серия А. 21-й тур. «Ювентус» - «Лацио» - 2:0
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