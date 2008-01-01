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    Изарра - состав

    Город Эстелла-Изарра
    Сайт http://www.clubdeportivoizarra.es
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    13 Диего де Мигель Испания Вра 38 - - - - - -
    14 Муньос Иньяки Испания Пол 44 - - - - - -
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 1, защитников: 0, полузащитников: 1, нападающих: 0
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