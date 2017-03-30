Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Италии - видеообзоры

    Сайт http://www.figc.it/
    Тренер Роберто Манчини
    30 марта, 2017
    1
    Товарищеский матч. Голландия – Италия– 1:2
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Македония - Италия - 2:3
    7 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Италия — Испания — 1:1
    5 сентября, 2016
    6
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Израиль - Италия - 1:3
    3 июля, 2016
    9
    Евро-2016. 1/4 финала. Германия - Италия - 1:1 (6:5, пен)
    27 июня, 2016
    12
    Евро-2016. 1/8 финала. Италия - Испания - 2:0
    23 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 3-й тур. Италия - Ирландия - 0:1
    13 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 1-й тур. Бельгия - Италия - 0:2
    13 октября, 2015
    3
    Евро-2016. 10-й тур. Италия – Норвегия – 2:1
    10 октября, 2015
    5
    Евро-2016. 9-й тур. Азербайджан – Италия – 1:3
    • Читайте нас: 
    11