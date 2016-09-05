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    Сборная Ирландии - видеообзоры

    Сайт http://www.fai.ie
    Стадион Авива-Стэдиум
    Тренер Стивен Кенни
    5 сентября, 2016
    5
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Сербия - Ирландия - 2:2
    27 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1/8 финала. Франция - Ирландия - 2:1
    23 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 3-й тур. Италия - Ирландия - 0:1
    18 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 2-й тур. Бельгия - Ирландия - 3:0
    13 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 1-й тур. Ирландия - Швеция - 1:1
    17 ноября, 2015
    7
    Евро-2016. Стыковой матч. Ирландия - Босния и Герцеговина - 2:0
    14 ноября, 2015
    5
    Евро-2016. Стыковой матч. Босния и Герцеговина - Ирландия - 1:1
    11 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Польша - Ирландия - 2:1
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