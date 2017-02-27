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    ФК Интер - видеообзоры

    Город Милан
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.inter.it/it/hp
    Стадион Джузеппе Меацца
    Тренер Симоне Индзаги
    27 февраля, 2017
    1
    Серия А. 26-й тур. «Интер» - «Рома» - 1:3
    6 февраля, 2017
    1
    Серия А. 23-й тур. «Ювентус» - «Интер» - 1:0
    1 февраля, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» - «Лацио» - 1:2
    18 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» - «Болонья» - 3:2
    22 декабря, 2016
    1
    Серия А. 18-й тур. «Интер» - «Лацио» - 3:0
    21 ноября, 2016
    1
    Серия А. 6-й тур. «Милан» - «Интер» - 2:2
    19 сентября, 2016
    4
    Серия А. 4-й тур. «Интер» - «Ювентус» - 2:1
    16 сентября, 2016
    2
    ЛЕ. 1-й тур. «Интер» - «Хапоэль Б.-Ш.» - 0:2
    12 сентября, 2016
    3
    Серия А. 3-й тур. «Пескара» - «Интер» - 3:2
    28 августа, 2016
    4
    Серия А. 2-й тур. «Интер» - «Палермо» - 1:1
    15 мая, 2016
    7
    Серия А. 38-й тур. «Сассуоло» - «Интер» - 3:1
    7 мая, 2016
    4
    Серия А. 37-й тур. «Интер» - «Эмполи» - 2:1
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