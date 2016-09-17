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    ФК Ингольштадт - видеообзоры

    Город Ингольштадт
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.fcingolstadt.de/
    Стадион Ауди-Спортпарк
    Тренер Майк Валпургис
    17 сентября, 2016
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    Бундеслига. 3-й тур. «Бавария» - «Ингольштадт» - 3:1
    7 мая, 2016
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    Бундеслига. 33-й тур. «Ингольштадт» - «Бавария» - 1:2
    13 декабря, 2015
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    Бундеслига. 16-й тур. «Бавария» – «Ингольштадт» – 2:0
    23 ноября, 2015
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    Бундеслига. 13-й тур. «Ингольштадт» – «Дармштадт» – 3:1
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