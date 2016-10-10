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    Сборная Исландии - видеообзоры

    Сайт http://www.ksi.is
    Стадион Лаугардалсвеллур
    Тренер Арнар Видарссон
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Исландия - Турция - 2:0
    7 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Исландия — Финляндия — 3:2
    5 сентября, 2016
    3
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Украина - Исландия - 1:1
    3 июля, 2016
    8
    Евро-2016. 1/4 финала. Франция - Исландия - 5:2
    27 июня, 2016
    10
    Евро-2016. 1/8 финала. Англия - Исландия - 1:2
    22 июня, 2016
    10
    Евро-2016. 3-й тур. Исландия - Австрия - 2:1
    18 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 2-й тур. Исландия - Венгрия - 1:1
    14 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 1-й тур. Португалия - Исландия - 1:1
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