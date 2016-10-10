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    Сборная Албании - видеообзоры

    Сайт http://www.fshf.org/
    Тренер Эдуардо Рейя
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Албания - Испания - 0:2
    20 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 3-й тур. Румыния - Албания - 0:1
    16 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 2-й тур. Франция - Албания - 2:0
    11 июня, 2016
    10
    Евро-2016. 1-й тур. Албания - Швейцария - 0:1
    11 октября, 2015
    3
    Евро-2016. 10-й тур. Армения - Албания - 0:3
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