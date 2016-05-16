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    ФК Верона - видеообзоры

    Город Верона
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.hellasverona.it/
    Стадион Марко Антонио Бентегоди
    Тренер Марко Дзаффарони
    16 мая, 2016
    6
    Серия А. 38-й тур. «Палермо» - «Верона» - 3:2
    9 мая, 2016
    3
    Серия А. 37-й тур. «Верона» - «Ювентус» - 2:1
    5 апреля, 2016
    3
    Серия А. 31-й тур. «Болонья» - «Верона» - 0:1
    21 февраля, 2016
    7
    Серия А. 26-й тур. «Верона» - «Кьево» - 3:1
    7 февраля, 2016
    8
    Серия А. 24-й тур. «Верона» - «Интер» - 3:3
    17 января, 2016
    6
    Серия А. 20-й тур. «Рома» - «Верона» - 1:1
    6 января, 2016
    8
    Серия А. 18-й тур. «Ювентус» - «Верона» - 3:0
    13 декабря, 2015
    7
    Серия А. 16-й тур. «Милан» - «Верона» - 1:1
    22 ноября, 2015
    6
    Серия А. 13-й тур. «Верона» – «Наполи» – 0:2
    25 октября, 2015
    6
    Серия А. 9-й тур. «Сампдория» - «Верона» - 4:1
    3 октября, 2015
    7
    Серия А. 7-й тур. «Кьево» - «Верона» - 1:1
    27 сентября, 2015
    6
    Серия А. 6-й тур. «Верона» - «Лацио» - 1:2
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