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    Сборная Венгрии - видеообзоры

    Сайт www.mlsz.hu/
    Стадион Пушкаш Арена
    Тренер Марко Росси
    27 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1/8 финала. Венгрия - Бельгия - 0:4
    22 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 3-й тур. Венгрия - Португалия - 3:3
    18 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 2-й тур. Исландия - Венгрия - 1:1
    14 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1-й тур. Австрия - Венгрия - 0:2
    16 ноября, 2015
    6
    Евро-2016. Стыковой матч. Венгрия – Норвегия – 2:1
    13 ноября, 2015
    5
    Евро-2016. Стыковой матч. Норвегия - Венгрия - 0:1
    11 октября, 2015
    7
    Евро-2016. 10-й тур. Греция - Венгрия - 4:3
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