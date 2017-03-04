Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Халл Сити - видеообзоры

    Город Кингстон-апон-Халл
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.hullcityafc.net/
    Стадион Кингстон Коммуникейшн Стэдиум
    Тренер Шота Арвеладзе
    4 марта, 2017
    1
    АПЛ. 27-й тур. «Лестер» - «Халл» - 3:1
    27 января, 2017
    1
    Кубок Английской Лиги. 1/2 финала. «Халл» - «МЮ» - 2:1
    23 января, 2017
    1
    АПЛ. 22-й тур. «Челси» - «Халл» - 2:0
    30 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 19-й тур. «Халл» - «Эвертон» - 2:2
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Халл» - «Манчестер Сити» - 0:3
    24 сентября, 2016
    7
    АПЛ. 6-й тур. «Ливерпуль» - «Халл Сити» - 5:1
    17 сентября, 2016
    8
    АПЛ. 5-й тур. «Халл Сити» - «Арсенал» - 1:4
    28 августа, 2016
    8
    АПЛ. 3-й тур. «Халл Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1
    14 августа, 2016
    3
    АПЛ. 1-й тур. «Халл Сити» - «Лестер» - 2:1
    9 марта, 2016
    9
    КА. 1/8 финала. «Халл» - «Арсенал» - 0:4
    20 февраля, 2016
    6
    КА. 1/8 финала. «Арсенал» - «Халл Сити» - 0:0
    • Читайте нас: 
    11