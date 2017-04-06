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    ФК Хоффенхайм - видеообзоры

    Город Зинсхайм
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.achtzehn99.de
    Стадион Рейн-Некар Арена
    Тренер Андре Брайтенрайтер
    6 апреля, 2017
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    Бундеслига. 27-й тур. «Хоффенхайм» - «Бавария» - 1:0
    25 сентября, 2016
    3
    Бундеслига. 5-й тур. «Хоффенхайм» - «Шальке» - 2:1
    11 сентября, 2016
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    Бундеслига. 2-й тур. «Майнц» - «Хоффенхайм» - 4:4
    28 августа, 2016
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    Бундеслига. 1-й тур. «Хоффенхайм» - «РБ Лейпциг» - 2:2
    12 марта, 2016
    4
    Бундеслига. 26-й тур. «Хоффенхайм» - «Вольфсбург» - 1:0
    1 февраля, 2016
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    Бундеслига. 19-й тур. «Бавария» - «Хоффенхайм» - 2:0
    24 января, 2016
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    Бундеслига. 18-й тур. «Хоффенхайм» – «Байер» – 1:1
    19 декабря, 2015
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    Бундеслига. 17-й тур. «Шальке-04» – «Хоффенхайм» – 1:0
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