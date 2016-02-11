Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Хайденхайм - видеообзоры

    Город Хайденхайм-на-Бренце
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.fc-heidenheim.de/
    Стадион Войс-Арена
    Тренер Франк Шмидт
    11 февраля, 2016
    6
    КГ. 1/4 финала. «Хайденхайм» - «Герта» - 2:3
    • Читайте нас: 
    11