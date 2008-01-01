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    Чахлэул - состав

    Город Пьятра-Нямц
    Сайт http://www.fcceahlaul.ro/stiri.html
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    21 Славицкас Вайдас Литва Защ 37 - - - - - -
    28 Клонин Олег Молдова Защ 35 - - - - - -
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 0, защитников: 2, полузащитников: 0, нападающих: 0
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