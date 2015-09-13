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    ФК Газелек - видеообзоры

    Город Аяччо
    Дивизион Франция-Лига 2
    Сайт http://www.gfca-foot.com/v1/
    Стадион Анже Казанова
    13 сентября, 2015
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    Лига 1. 5-й тур. «Газелек» - «Монако»
    29 августа, 2015
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    Лига 1. 4-й тур. «Лилль» - «Аяччо»
    16 августа, 2015
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    Лига 1. 2-й тур. «ПСЖ» - «Аяччо»
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