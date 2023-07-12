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Кузяев – в клубе Лиги 1, Бонгонда – в «Спартаке», экс-форвард «МЮ» – в «Балтике» и другие новости
09:21
Месси выиграл 2 из 3 престижных наград ESPY Award
08:30
Клуб Роналду получил трансферный бан из-за экс-игрока ЦСКА
07:45
Определились финалисты Кубка КОНКАКАФ-2023: США сенсационно вылетели
2
07:23
«Интер» объявил об уходе рекордсмена Серии А
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Все новости
09:09
ЦСКА назвал «Химкам» цену на Яковлева
08:57
Феликс заинтересовал седьмую команду АПЛ
08:45
Все клубы РПЛ выступили за возвращение пива на стадионы
08:14
Кафанов оценил тренерский прогресс Карпина
07:56
Канчельскис отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»
07:36
Защитник «Оренбурга» Гойкович раскрыл размер своих трат за месяц
12 июля
23:55
Лайв
Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
26
23:21
Видео
Радимова обдало водой во время интервью «Матч ТВ» – он заговорил о «Спартаке»
6
23:03
Оффтоп
Исинбаева живет на Канарах – она участница Putin Team и меняла Конституцию
12
23:00
Блоги
Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
22:43
Оффтоп
Костомаров завел телеграм-канал и опубликовал первое видео
22:38
Фото
«Химки» пополнились чемпионом России в составе ЦСКА
22:28
Тошич выделил двух лучших форвардов в истории РПЛ
3
22:08
Семин высказался о Кузяеве в «Гавре»
2
21:59
Махачкалинское «Динамо» пригласило Дзагоева
2
21:54
Фото
Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хиляль» за 40 миллионов
6
21:47
Французский журналист: «Кузяев в «Гавре» будет звездой»
3
21:39
Определился победитель Кубка PARI Премьер – это не «Зенит»
17
21:32
Фото
Глушаков: «Скоро мой дебют в пляжном футболе!»
6
21:27
Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита»
23
21:20
«Зенит» и «Сочи» готовят вратарский обмен
3
21:12
Фото
Вратарь ЦСКА ушел в аренду в «Чайку» Семшова
21:06
Кузяев: «Гавр» – это площадка для старта в Европе»
27
21:01
Селюк предрек «Зениту» коллапс
9
20:53
«Динамо» продало Шиманьского в Турцию – москвичи могут получить до 14 миллионов
20:48
Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Промеса
7
20:40
Губерниев прокомментировал трансфер Кузяева в «Гавр»
1
20:34
Ари назвал лучшего тренера в карьере – это россиянин
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Стад Осеан
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12.07.2023 13:25
У нового клуба Кузяева есть много общего с Петербургом: три удивительных факта
Интересные факты о «Гавре».
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