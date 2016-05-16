Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Хетафе - видеообзоры

    Город Хетафе
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.getafecf.com/
    Стадион Колисео Алфонсо Перес
    Тренер Кике Санчес Флорес
    16 мая, 2016
    3
    Примера. 38-й тур. «Бетис» - «Хетафе» - 2:1
    1 мая, 2016
    5
    Примера. 36-й тур. «Депортиво» - «Хетафе» - 0:2
    24 апреля, 2016
    9
    Примера. 35-й тур. «Хетафе» - «Валенсия» - 2:2
    16 апреля, 2016
    10
    Примера. 33-й тур. «Хетафе» - «Реал» - 1:5
    11 апреля, 2016
    3
    Примера. 32-й тур. «Вильярреал» - «Хетафе» - 2:0
    2 апреля, 2016
    3
    Примера. 31-й тур. «Райо Вальекано» - «Хетафе» - 2:0
    19 марта, 2016
    3
    Примера. 30-й тур. «Хетафе» - «Эйбар» - 1:1
    12 марта, 2016
    12
    Примера. 29-й тур. «Барселона» - «Хетафе» - 6:0
    7 марта, 2016
    4
    Примера. 28-й тур. «Хетафе» - «Севилья» - 1:1
    28 февраля, 2016
    2
    Примера. 26-й тур. «Хетафе» - «Сельта» - 0:1
    20 февраля, 2016
    5
    Примера. 25-й тур. «Леванте» - «Хетафе» - 3:0
    30 января, 2016
    6
    Примера. 22-й тур. «Хетафе» - «Атлетик» Б – 0:1
    • Читайте нас: 
    11