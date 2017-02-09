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    ФК Герта - видеообзоры

    Город Берлин
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.herthabsc.de/
    Стадион Олимпиаштадион
    Тренер Сандро Шварц
    9 февраля, 2017
    1
    Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия Д» - «Герта» - 1:1 (3:2 - пенальти)
    22 сентября, 2016
    3
    Бундеслига. 4-й тур. «Бавария» - «Герта» - 3:0
    19 сентября, 2016
    2
    Бундеслига . 3-й тур. «Герта» - «Шальке» - 2:0
    28 августа, 2016
    3
    Бундеслига. 1-й тур. «Герта» - «Фрайбург» - 2:1
    30 апреля, 2016
    8
    Бундеслига. 32-й тур. «Байер» - «Герта» - 2:1
    23 апреля, 2016
    2
    Бундеслига. 31-й тур. «Герта» - «Бавария» - 0:2
    21 апреля, 2016
    5
    КГ. 1/2 финала. «Герта» - «Боруссия» Д – 0:1
    8 апреля, 2016
    4
    Бундеслига. 29-й тур. «Герта» - «Ганновер» - 2:2
    3 апреля, 2016
    5
    Бундеслига. 28-й тур. «Боруссия» М - «Герта» - 5:0
    12 марта, 2016
    5
    Бундеслига. 26-й тур. «Герта» - «Шальке» - 2:0
    7 марта, 2016
    2
    Бундеслига. 25-й тур. «Гамбург» - «Герта» - 2:0
    11 февраля, 2016
    6
    КГ. 1/4 финала. «Хайденхайм» - «Герта» - 2:3
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