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    ФК Гент - видеообзоры

    Город Гент
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.kaagent.be/
    Стадион Геламко Арена
    Тренер Хейн Ванхазебрук
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Генк» - «Гент» - 1:1
    10 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Гент» - «Генк» - 2:5
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Тоттенхэм» - «Гент» - 2:2
    10 марта, 2016
    2
    ЛЧ. 1/8 финала. «Вольфсбург» - «Гент» - 1:0
    19 февраля, 2016
    7
    ЛЧ. 1/8 финала. «Гент» - «Вольфсбург» - 2:3
    9 декабря, 2015
    10
    ЛЧ. 6-й тур. «Гент» - «Зенит» - 2:1
    24 ноября, 2015
    6
    ЛЧ. 5-й тур. «Лион» - «Гент» - 1:2
    5 ноября, 2015
    4
    ЛЧ. 4-й тур. «Гент» - «Валенсия» - 1:0
    21 октября, 2015
    3
    ЛЧ. 3-й тур. «Валенсия» - «Гент» - 2:1
    30 сентября, 2015
    10
    ЛЧ. 2-й тур. «Зенит» - «Гент» - 2:1
    17 сентября, 2015
    8
    ЛЧ. 1-й тур. «Гент» - «Лион»
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