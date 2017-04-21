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    ФК Генк - видеообзоры

    Город Генк
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.krcgenk.be/
    Стадион Кристал Арена
    Тренер Вутер Вранкен
    21 апреля, 2017
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    Лига Европы. 1/4 финала. «Генк» - «Сельта» - 1:1
    14 апреля, 2017
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    Лига Европы. 1/4 финала. «Сельта» - «Генк» - 3:2
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Генк» - «Гент» - 1:1
    10 марта, 2017
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    Лига Европы. 1/8 финала. «Гент» - «Генк» - 2:5
    4 ноября, 2016
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    ЛЕ. 4-й тур. «Атлетик» - «Генк» - 5:3
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