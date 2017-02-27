Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Генгам - видеообзоры

    Город Генгам
    Дивизион Франция-Лига 2
    Сайт http://www.eaguingamp.com
    Стадион Стад дю Рудуру
    27 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 27-й тур. «Генгам» - «Монако» - 1:2
    30 января, 2017
    1
    Лига 1. 22-й тур. «Ницца» - «Генгам» - 3:1
    7 марта, 2016
    6
    Лига 1. 29-й тур. «Лион» - «Генгам» - 5:1
    14 февраля, 2016
    6
    Лига 1. 26-й тур. «Генгам» - «Бордо» - 2:4
    29 ноября, 2015
    7
    Лига 1. 15-й тур. «Сент-Этьен» – «Генгам» – 3:0
    • Читайте нас: 
    11