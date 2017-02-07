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    ФК Гранада - видеообзоры

    Город Гранада
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.granadacf.es
    Стадион Лос Карменес
    7 февраля, 2017
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    Примера. 21-й тур. «Гранада» - «Лас-Пальмас» - 1:0
    16 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Гранада» - «Осасуна» - 1:1
    8 января, 2017
    1
    Примера. 17-й тур. «Реал» - «Гранада» - 5:0
    15 октября, 2016
    1
    Примера. 8-й тур. «Атлетико» - «Гранада» - 7:1
    14 мая, 2016
    6
    Примера. 38-й тур. «Гранада» - «Барселона» - 0:3
    22 апреля, 2016
    9
    Примера. 34-й тур. «Гранада» - «Леванте» - 5:1
    17 апреля, 2016
    5
    Примера. 33-й тур. «Атлетико» - «Гранада» - 3:0
    9 апреля, 2016
    1
    Примера. 32-й тур. «Гранада» - «Малага» - 0:0
    3 апреля, 2016
    6
    Примера. 31-й тур. «Атлетик» - «Гранада» - 1:1
    15 марта, 2016
    4
    Примера. 29-й тур. «Гранада» - «Эспаньол» - 1:1
    7 марта, 2016
    5
    Примера. 28-й тур. «Бетис» - «Гранада» - 2:0
    29 февраля, 2016
    2
    Примера. 26-й тур. «Депортиво» - «Гранада» - 0:1
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