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    ФК Галатасарай - видеообзоры

    Город Стамбул
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт http://www.galatasaray.org/
    Стадион Тюрк Телеком Арена
    Тренер Окан Бурук
    25 февраля, 2016
    5
    ЛЕ. 1/16 финала. «Лацио» - «Галатасарай» - 3:1
    19 февраля, 2016
    5
    ЛЕ. 1/16 финала. «Галатасарай» - «Лацио» - 1:1
    8 декабря, 2015
    6
    ЛЧ. 6-й тур. «Галатасарай» – «Астана» – 1:1
    26 ноября, 2015
    4
    ЛЧ. 5-й тур. «Атлетико» – «Галатасарай» – 2:0
    4 ноября, 2015
    9
    ЛЧ. 4-й тур. «Бенфика» – «Галатасарай» – 2:1
    30 сентября, 2015
    11
    ЛЧ. 2-й тур. «Астана» - «Галатасарай» - 2:2
    15 сентября, 2015
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    ЛЧ. 1-й тур. «Галатасарай» - «Атлетико»
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