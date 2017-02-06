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    Сборная Ганы - видеообзоры

    Сайт www.ghanafa.org
    Тренер Отто Аддо
    6 февраля, 2017
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    Кубок Африки. Матч за 3-е место. Буркина-Фасо – Гана – 1:0
    3 февраля, 2017
    1
    Кубок Африки. 1/2 финала. Камерун – Гана – 2:0
    30 января, 2017
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    Кубок Африки. 1/4 финала. ДР Конго – Гана – 1:2
    25 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа D. Египет – Гана – 1:0
    20 января, 2017
    1
    Кубок Африки. Группа D. Гана – Уганда – 1:0
    6 сентября, 2016
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    Товарищеский матч. Россия - Гана - 1:0
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