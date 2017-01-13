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13.01.2017 17:00С каждым годом футбол становится более профессиональным (читай – рыночным). Издержки выступлений за национальную сборную растут пропорционально. Неудивительно, что игроки жертвуют честью флага ради клубной карьеры. ФИФА вынуждена отвечать.6
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05.09.2016 15:33Асамоа Гьян считался большим талантом, но уже в 25 предпочёл большому футболу большие деньги. Даже богатая АПЛ не утолила аппетитов ганца. 4 года Гьян провёл в ОАЭ, а сейчас играет в одном клубе с Халком, где получает 227 тысяч фунтов в неделю.