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    Сборная Германии - видеообзоры

    Сайт www.dfb.de/start/
    Тренер Ханс-Дитер Флик
    23 марта, 2017
    1
    Товарищеский матч. Германия – Англия – 1:0
    12 ноября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Сан-Марино – Германия – 0:8
    11 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Германия - Северная Ирландия - 2:0
    8 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Германия - Чехия - 3:0
    5 сентября, 2016
    3
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Норвегия - Германия - 0:3
    3 июля, 2016
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    Евро-2016. 1/4 финала. Германия - Италия - 1:1 (6:5, пен)
    27 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 1/8 финала. Германия - Словакия - 3:0
    21 июня, 2016
    7
    Евро-2016. 3-й тур. Северная Ирландия - Германия - 0:1
    16 июня, 2016
    4
    Евро-2016. 2-й тур. Германия - Польша - 0:0
    13 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1-й тур. Германия - Украина - 2:0
    11 октября, 2015
    4
    Евро-2016. 10-й тур. Германия - Грузия - 2:1
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