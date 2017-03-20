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    ФК Дженоа - видеообзоры

    Город Генуя
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.genoacfc.it
    Стадион Луиджи Феррарис
    Тренер Альберто Джилардино
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Милан» - «Дженоа» - 1:0
    19 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Лацио» - «Дженоа» - 4:2
    23 декабря, 2016
    1
    Серия А. 18-й тур. «Торино» - «Дженоа» - 1:0
    19 сентября, 2016
    3
    Серия А. 4-й тур. «Сассуоло» - «Дженоа» - 2:0
    2 мая, 2016
    13
    Серия А. 36-й тур. «Дженоа» - «Рома» - 2:3
    14 февраля, 2016
    6
    Серия А. 25-й тур. «Милан» – «Дженоа» – 2:1
    4 февраля, 2016
    5
    Серия А. 23-й тур. «Ювентус» - «Дженоа» - 1:0
    17 января, 2016
    6
    Серия А. 20-й тур. «Дженоа» - «Палермо» - 4:0
    6 января, 2016
    5
    Серия А. 18-й тур. «Дженоа» - «Сампдория» - 2:3
    20 декабря, 2015
    5
    Серия А. 17-й тур. «Рома» - «Дженоа» - 2:0
    1 ноября, 2015
    6
    Серия А. 11-й тур. «Дженоа» – «Наполи» – 0:0
    24 октября, 2015
    6
    Серия А. 9-й тур. «Эмполи» - «Дженоа» - 2:0
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