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    ФК Оренбург - видеообзоры

    Город Оренбург
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://fcorenburg.ru/
    Стадион Газовик
    Тренер Марцел Личка
    5 декабря, 2016
    6
    РФПЛ. 17-й тур. «Амкар» - «Оренбург» - 3:0
    25 ноября, 2016
    4
    РФПЛ. 15-й тур. «Уфа» - «Оренбург» - 1:0
    19 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 14-й тур. «Оренбург» - «Локомотив» - 1:1
    6 ноября, 2016
    7
    РФПЛ. 13-й тур. «Краснодар» – «Оренбург» – 3:3
    31 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 12-й тур. «Оренбург» - «Крылья Советов» - 1:0
    27 октября, 2016
    7
    Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» - «Оренбург» - 3:2
    24 октября, 2016
    3
    РФПЛ. 11-й тур. «Зенит» - «Оренбург» - 1:0
    16 октября, 2016
    5
    РФПЛ. 10-й тур. «Оренбург» - «Томь» - 3:1
    25 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 8-й тур. «Оренбург» - «Урал» - 0:1
    16 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 7-й тур. «Оренбург» - «Спартак» - 1:3
    10 сентября, 2016
    3
    РФПЛ. 6-й тур. «Оренбург» - «Анжи» - 0:0
    28 августа, 2016
    3
    РФПЛ. 5-й тур. «Оренбург» - «Рубин» - 1:1
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