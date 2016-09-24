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    ФК Гамбург - видеообзоры

    Город Гамбург
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.hsv.de/
    Стадион Имтех Арена
    Тренер Кристиан Тиц
    24 сентября, 2016
    1
    Бундеслига. 5-й тур. «Гамбург» - «Бавария» - 0:1
    10 сентября, 2016
    4
    Бундеслига. 2-й тур. «Байер» - «Гамбург» - 3:1
    23 апреля, 2016
    6
    Бундеслига. 31-й тур. «Гамбург» - «Вердер» - 2:1
    17 апреля, 2016
    6
    Бундеслига. 30-й тур. «Боруссия» Д - «Гамбург» - 3:0
    13 марта, 2016
    4
    Бундеслига. 26-й тур. «Байер» - «Гамбург» - 1:0
    7 марта, 2016
    2
    Бундеслига. 25-й тур. «Гамбург» - «Герта» - 2:0
    7 февраля, 2016
    7
    Бундеслига. 20-й тур. «Гамбург» - «Кельн» - 1:1
    30 января, 2016
    11
    Бундеслига. 19-й тур. «Штутгарт» - «Гамбург» - 2:1
    24 января, 2016
    6
    Бундеслига. 18-й тур. «Гамбург» – «Бавария» – 1:2
    21 ноября, 2015
    5
    Бундеслига. 13-й тур. «Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд – 3:1
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