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    ФК Ганновер-96 - видеообзоры

    Город Ганновер
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.hannover96.de/
    Стадион Эйч-Ди-Ай-Арена
    Тренер Штефан Ляйтль
    8 апреля, 2016
    4
    Бундеслига. 29-й тур. «Герта» - «Ганновер» - 2:2
    19 марта, 2016
    5
    Бундеслига. 27-й тур. «Айнтрахт» Ф - «Ганновер» - 1:0
    2 марта, 2016
    6
    Бундеслига. 24-й тур. «Ганновер» - «Вольфсбург» - 0:4
    20 декабря, 2015
    5
    Бундеслига. 17-й тур. «Ганновер» - «Бавария» - 0:1
    19 декабря, 2015
    5
    Бундеслига. 17-й тур. «Ганновер» – «Бавария» – 0:1
    5 декабря, 2015
    8
    Бундеслига. 15-й тур. «Шальке-04» – «Ганновер» – 3:1
    7 ноября, 2015
    6
    Бундеслига. 12-й тур. «Ганновер» - «Герта» - 1:3
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