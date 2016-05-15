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    ФК Фрозиноне - видеообзоры

    Город Фрозиноне
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.frosinonecalcio.com
    15 мая, 2016
    5
    Серия А. 38-й тур. «Наполи» - «Фрозиноне» - 4:0
    1 мая, 2016
    10
    Серия А. 36-й тур. «Милан» - «Фрозиноне» - 3:3
    24 апреля, 2016
    2
    Серия А. 35-й тур. «Фрозиноне» - «Палермо» - 0:2
    7 февраля, 2016
    5
    Серия А. 24-й тур. «Фрозиноне» - «Ювентус» - 0:2
    4 февраля, 2016
    6
    Серия А. 23-й тур. «Фрозиноне» - «Болонья» - 1:0
    31 января, 2016
    5
    Серия А. 22-й тур. «Рома» - «Фрозиноне» - 3:1
    16 января, 2016
    9
    Серия А. 20-й тур. «Торино» - «Фрозиноне» - 4:2
    10 января, 2016
    8
    Серия А. 19-й тур. «Фрозиноне» - «Наполи» - 1:5
    20 декабря, 2015
    7
    Серия А. 17-й тур. «Фрозиноне» - «Милан» - 2:4
    23 ноября, 2015
    9
    Серия А. 13-й тур. «Интер» – «Фрозиноне» – 4:0
    1 ноября, 2015
    8
    Серия А. 11-й тур. «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 4:1
    29 сентября, 2015
    3
    Серия А. 6-й тур. «Фрозиноне» - «Эмполи» - 2:0
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