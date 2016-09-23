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    ФК Фрайбург - видеообзоры

    Город Фрайбург
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.scfreiburg.com/
    Стадион Шварцвальд-Штадион
    Тренер Кристиан Штрайх
    23 сентября, 2016
    4
    Бундеслига. 5-й тур. «Боруссия Д» - «Фрайбург» - 3:1
    16 сентября, 2016
    3
    Бундеслига. 3-й тур. «Кельн» - «Фрайбург» - 3:0
    28 августа, 2016
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    Бундеслига. 1-й тур. «Герта» - «Фрайбург» - 2:1
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