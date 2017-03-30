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    Сборная Франции - видеообзоры

    Сайт http://www.fff.fr/
    Стадион Стад де Франс
    Тренер Дидье Дешам
    30 марта, 2017
    1
    Товарищеский матч. Франция – Испания – 0:2
    11 июля, 2016
    8
    Евро-2016. Финал. Португалия - Франция - 1:0
    3 июля, 2016
    8
    Евро-2016. 1/4 финала. Франция - Исландия - 5:2
    27 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1/8 финала. Франция - Ирландия - 2:1
    20 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 3-й тур. Швейцария - Франция - 0:0
    16 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 2-й тур. Франция - Албания - 2:0
    11 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 1-й тур. Франция - Румыния - 2:1
    30 марта, 2016
    6
    Товарищеский матч. Франция - Россия - 4:2
    18 ноября, 2015
    4
    Товарищеский матч. Англия – Франция – 2:0
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