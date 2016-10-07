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    Сборная Финляндии - видеообзоры

    Сайт www.palloliitto.fi/maajoukkueet/miesten_a-m
    Стадион Олимпик Стэдиум
    Тренер Маркку Канерва
    7 октября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Исландия — Финляндия — 3:2
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