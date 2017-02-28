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    ФК Фиорентина - видеообзоры

    Город Флоренция
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.acffiorentina.it
    Стадион Артемио Франки
    Тренер Винченцо Итальяно
    28 февраля, 2017
    1
    Серия А. 26-й тур. «Фиорентина» - «Торино» - 2:2
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Фиорентина» - «Боруссия М» - 2:4
    20 февраля, 2017
    1
    Серия А. 25-й тур. «Милан» - «Фиорентина» - 2:1
    8 февраля, 2017
    1
    Серия А. 23-й тур. «Рома» - «Фиорентина» - 4:0
    25 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/4 финала. «Наполи» - «Фиорентина» - 1:0
    16 января, 2017
    1
    Серия А. 20-й тур. «Фиорентина» - «Ювентус» - 2:1
    23 декабря, 2016
    1
    Серия А. 18-й тур. «Фиорентина» - «Наполи» - 3:3
    26 сентября, 2016
    2
    Серия А. 6-й тур. «Фиорентина» - «Милан» - 0:0
    19 сентября, 2016
    3
    Серия А. 4-й тур. «Фиорентина» - «Рома» - 1:0
    16 мая, 2016
    6
    Серия А. 38-й тур. «Лацио» - «Фиорентина» - 2:4
    8 мая, 2016
    3
    Серия А. 37-й тур. «Фиорентина» - «Палермо» - 0:0
    1 мая, 2016
    3
    Серия А. 36-й тур. «Кьево» - «Фиорентина» - 0:0
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