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26.06.2017 01:14На днях Юрген Клопп совершил серьезное приобретение на трансферном рынке в лице Салаха и побил тем самым трансферный рекорд «Ливерпуля». В своем блоге я предлагаю вспомнить о том, как развивалась карьера египтянина и оценить шансы Салаха в новой кома
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29.11.2016 19:00«Ювентус» уступил в Генуе, а ближайшие преследователи туринцев свои матчи выиграли. Сейчас в Италии как никогда много ярких, дерзких и молодых команд. Блог Vanity Fair объясняет, почему с гегемонией «Старой синьоры» в Серии А пора кончать.4
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31.01.2016 13:50Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.